6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video
Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video

Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video

22.04.2024 | 11:11

Bursa'da gece yarısı Tofaş Şahin model aracıyla dakikalarca drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlisi, sürücüyü uyarsa da sonuç alamadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

PLAKASI TESPİT EDİLDİ, CEZA YAZILIP EHLİYETİNE EL KONULDU
Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada drift atan otomobilin plakası tespit edildi. Sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz maddelerinden toplam 38 bin 672 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video 00:46
Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video 22.04.2024 | 11:11
İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada! Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı | Video 01:50
İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada! Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı | Video 22.04.2024 | 11:11
Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video 00:45
Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video 22.04.2024 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2024 Pazartesi atv izle | Video 04:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2024 Pazartesi atv izle | Video 22.04.2024 | 10:59
Van Gölü’nün incisi Çarpanak Adası göz kamaştırıyor | Video 06:36
Van Gölü'nün incisi Çarpanak Adası göz kamaştırıyor | Video 22.04.2024 | 10:01
Sokak köpekleri 31 tavuğu telef etti | Video 00:44
Sokak köpekleri 31 tavuğu telef etti | Video 22.04.2024 | 10:20
Zifte bulanmış 10 yavru köpek, dernek üyelerinin girişimiyle temizlendi | Video 03:33
Zifte bulanmış 10 yavru köpek, dernek üyelerinin girişimiyle temizlendi | Video 22.04.2024 | 09:54
Drift yapan sürücüye 38 bin TL ceza | Video 00:18
Drift yapan sürücüye 38 bin TL ceza | Video 22.04.2024 | 09:27
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 01:56
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 22.04.2024 | 09:27
Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 01:07
Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 22.04.2024 | 09:27
Alanya’da drift yapan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza | Video 00:23
Alanya’da drift yapan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza | Video 22.04.2024 | 09:27
Tarım işçilerini taşıyan servis uçuruma düşüp yandı: 3 ölü, 18 yaralı | Video 00:14
Tarım işçilerini taşıyan servis uçuruma düşüp yandı: 3 ölü, 18 yaralı | Video 22.04.2024 | 09:21
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 01:56
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 22.04.2024 | 08:44
Ataşehir’de kontrolden çıkan tır park halindeki 2 tıra çarptı: 1 yaralı | Video 04:20
Ataşehir’de kontrolden çıkan tır park halindeki 2 tıra çarptı: 1 yaralı | Video 22.04.2024 | 08:42
Bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 4 yaralı | Video 02:10
Bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 4 yaralı | Video 22.04.2024 | 08:42
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar! 01:39
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar! 21.04.2024 | 21:21
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar! 07:04
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar! 21.04.2024 | 21:20
Hurdacı kılığına giren polis, uyuşturucu tacirini şoka uğrattı | Video 00:29
Hurdacı kılığına giren polis, uyuşturucu tacirini şoka uğrattı | Video 21.04.2024 | 16:02
İstanbul’dan Uludağ göründü | Video 01:49
İstanbul’dan Uludağ göründü | Video 21.04.2024 | 14:26
Bakkalda sopalı dayak kamerada | Video 01:55
Bakkalda sopalı dayak kamerada | Video 21.04.2024 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA