Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlamasından sonra kına gecesi... Karnı burnunda göbek attı! | Video

İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar sosyal medyada çok konuşuldu.