Denizde can pazarı! Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular tarafından fark edildi | Video
Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
