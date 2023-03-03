Deprem dehşeti İslahiye'de güvenlik kameralarına yansıdı | Video

Kahramanmaraş depremlerinde en fazla hasarın olduğu Gaziantep'in İslahiye'de ilçesinde deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan sallantı, panik ve binaların yıkılma anları yer aldı.