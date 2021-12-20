Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu | Video

Diyarbakır’da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis ile mücadele etmek amacıyla yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde 19 Aralık 2021 tarihinde Diyarbakır il merkezinde 11 adres ve 17 şüpheliye yönelik 22 ekip ve 80 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamındaki adreslerin 10'unda yasadışı bahis oynatıldığı ve çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildi.

Operasyon sonucunda, 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör, 19 adet fişek, 17 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 8 adet hard disk, olası polis baskınlarına yakalanmamak ve delilleri karartmak amacıyla elektriği kesmeye yarayan 2 adet kumanda düzeneği ele geçirildi.

Polis operasyonda, 5 bin 390 TL paraya el koyarken, 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınanlardan 14'ü mahkemeye sevm edimdi.