Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı’da kırıldı! 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce tutuklandı | Video
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 50 milyonluk vurgunda yeni bir gelişme yaşandı. "Yağ satarım, bal satarım" diyerek tanıştığı onlarca kişiyi dolandıran ve polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan Mustafa İnce, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.