Video Yaşam Düğünde halay çeken işadamı Mikail Göleli kalp krizi geçirdi

Düğünde halay çeken işadamı Mikail Göleli kalp krizi geçirdi

Düğünde halay çeken işadamı Mikail Göleli kalp krizi geçirdi
06.09.2021 | 11:22

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde ticaret yapan Iğdırlı Mikail Göleli (68) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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