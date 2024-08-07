Dükkana geldi, esnafı vurdu! O anlar kamerada | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köfteci dükkanı sahibinin tabanca ile vurulduğu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın esnafa ateş ettikten sonra kendisini bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar yer aldı.
Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, T.U'nun dükkana geldiği, cebindeki tabancayı çıkartarak D.B'ye ateş ettiği ve onu bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar anlar yer aldı.
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