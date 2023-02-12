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Dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları depremde hasar görmedi | Video

Dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları depremde hasar görmedi | Video

12.02.2023 | 10:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımın oluştuğu Hatay’da, dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre ve binlerce yıllık Hatay Kalesi kalıntıları depremde hasar görmedi.

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Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarına paralel olarak büyük yıkımın yaşandığı şehir merkezinde enkaz kaldırma işlemleri de sürdürülüyor.
Deprem sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın iki önemli tarihi eseri olan St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki büyük sarsıntılarda hiç etkilenmedi.

MS 29-40 yıllarında yapılmış olan St. Pierre Kilisesi, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alıyor. Dağın yamacındaki kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşan kilise, dünyanın 'İlk mağara kilisesi' olarak kabul ediliyor. İsa'nın on iki havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından "Hac yeri" ilan edilen mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.

Büyük depremde kalıntılarında dahi hiç hasar oluşmayan ikinci ören yeri olan Hatay Kalesi ise MÖ 300 yıllarında Büyük İskender'in generallerinden Seleucos I. Nikator tarafından kurulan dünyanın önemli yapıları arasında yer alıyor. Roma ve Bizans dönemlerinde yapılan ilavelerle genişletilip 23 bin 600 metre uzunluğa erişmiş olan Hatay Kalesi'nin surları, İstanbul'daki surlardan sonra Türkiye'nin en uzun sur duvarları olarak biliniyor.

Depremin en ağır hasara yol açtığı Hatay'ın hemen yanı başında duran St. Pierre Kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntılarının, sapasağlam ayakta kalmış vaziyetleri havadan dron ile de görüntülendi.

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