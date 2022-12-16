Video Yaşam Engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi | Video
Engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi | Video

Engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi | Video

16.12.2022 | 09:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler! Balıkesir’deki dehşet çiftliği böyle görüntülendi | Video 07:13
Kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler! Balıkesir'deki dehşet çiftliği böyle görüntülendi | Video 16.12.2022 | 10:23
Engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi | Video 07:30
Engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi | Video 16.12.2022 | 09:39
3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video 08:18
3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video 16.12.2022 | 09:43
Sancaktepe’de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 00:52
Sancaktepe'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 16.12.2022 | 09:45
Mersin’de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video 02:50
Mersin'de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video 16.12.2022 | 09:51
Turistik Saadet Zinciri operasyonuna 8 tutuklama | Video 01:11
Turistik Saadet Zinciri operasyonuna 8 tutuklama | Video 16.12.2022 | 09:39
Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 00:16
Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 16.12.2022 | 09:21
Bahçeli’den İmamoğlu’nun hakaret davasına ilk yorum: Operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu | Video 02:37
Bahçeli'den İmamoğlu'nun hakaret davasına ilk yorum: Operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu | Video 15.12.2022 | 19:32
Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video 03:01
Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video 15.12.2022 | 16:46
20 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:51
20 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.12.2022 | 16:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döktü, itfaiyeci sayesinde yakalandı | Video 05:23
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döktü, itfaiyeci sayesinde yakalandı | Video 15.12.2022 | 15:51
Mersin’de film gibi olay! Kamyon tek hamleyle köyün tabelasını böyle değiştirdi | Video 00:39
Mersin'de film gibi olay! Kamyon tek hamleyle köyün tabelasını böyle değiştirdi | Video 15.12.2022 | 15:49
Ankara’da aslan paniği! Hayvanat Bahçesi’nden kaçtı, caddelerde dolaştı | Video 06:40
Ankara'da aslan paniği! Hayvanat Bahçesi'nden kaçtı, caddelerde dolaştı | Video 15.12.2022 | 15:31
Kartal’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet binaya çarptı: 2 yaralı | Video 03:24
Kartal’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet binaya çarptı: 2 yaralı | Video 15.12.2022 | 14:52
Karaman’da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı | Video 02:24
Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı | Video 15.12.2022 | 14:36
SON DAKİKA! 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Video 01:38
SON DAKİKA! 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Video 15.12.2022 | 14:20
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 01:40
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 15.12.2022 | 13:33
Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı | Video 01:13
Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı | Video 15.12.2022 | 12:27
Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 03:58
Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 15.12.2022 | 13:24
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 01:38
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 15.12.2022 | 13:07

Ordu'da düğün yapma hayali olan 62 yaşındaki zihinsel engelli Emine Konay’ın isteğini kız kardeşleri yerine getirdi. Damat olmadan düzenlenen düğüne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fatsa ilçesinde yaşayan 6 kız kardeşten birisi olan 62 yaşındaki Emine Konay, geçen yıllarda kardeşlerine en büyük hayalinin düğün yapmak olduğunu söyledi. Kardeşler, en büyük ablaları olan ve zihinsel engeli bulunan Emine Kobay isimli kadının bu isteğini yerine getirdi.

Düğün davetiyeleri bastırıldı, düğün damatsız gerçekleştirildi
Kardeşlerinin düzenlediği organizasyon ile düğün hazırlıklarına başlanırken, katılımcılar için davetiye de bastırıldı. Gerçek düğünü aratmayan organizasyon ile Emine Konay isimli kadının en büyük hayali gerçeğe dönüştü. Damatsız olarak yapılan düğünde gelin, kız kardeşleri ile dans edip oyun oynadı. Düğününde çok mutlu olduğu gözlenen Konay gelen konuklara da teşekkür ederek bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

"ABLAMIZ ENGELLİ OLDUĞU İÇİN EVLENEMEDİ, BU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"
Kardeşlerinden Sabahat Yılmaz, ablalarının en büyük hayallerinden birisini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Köyde bulunan evimizde otururken ablam, 'gelinlik giyip eğlenmek istiyorum' dedi. Ben de onun bu isteğini kardeşlerimle paylaştım ve düğün yapmaya damatsız bir şekilde karar verdik. Düğün davetiyemizi bastırdık, konuklarımızı davet ettik ve bu güzel düğünü düzenledik. Bu isteğimizi yerimize getirirken çevremizdeki dostlarımız da bizlere yardımcı oldular. Ablam zihinsel engelli olduğu için evlenemedi. Biz hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

"ABLAMIZ BİZE ALLAH'IN EMANETİ"
Fransa'da yaşayan kız kardeşi Sevgi Abu ise, "Sabahat ablam Emine ablamın düğün yapma isteğini bana söyledi ve o an hemen o düğünü yapmak adına kararı aldık. Fransa'da yaşıyorum ve tarihi belirledikten sonra buraya geldim. Ablam bize Allah'ın emaneti. Onu mutlu etmek için her şeyi yapacağımızı bu etkinlikte göstermiş olduk. Kendisine ayrıca alyans aldım ve içine de 'Allah'ın emaneti Emine Konay' diye yazdırdım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Emine Konay ise çok mutlu olduğu ifade ederek, bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.
Gerçekleşen düğün töreninde gelen konuklar çalan müziğin eşliğinde gelin Emine Konay ile doyasıya bir düğün gecesi yaptılar.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA