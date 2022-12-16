Engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi | Video

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Ordu'da düğün yapma hayali olan 62 yaşındaki zihinsel engelli Emine Konay’ın isteğini kız kardeşleri yerine getirdi. Damat olmadan düzenlenen düğüne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.
Düğün davetiyeleri bastırıldı, düğün damatsız gerçekleştirildi
Kardeşlerinin düzenlediği organizasyon ile düğün hazırlıklarına başlanırken, katılımcılar için davetiye de bastırıldı. Gerçek düğünü aratmayan organizasyon ile Emine Konay isimli kadının en büyük hayali gerçeğe dönüştü. Damatsız olarak yapılan düğünde gelin, kız kardeşleri ile dans edip oyun oynadı. Düğününde çok mutlu olduğu gözlenen Konay gelen konuklara da teşekkür ederek bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
"ABLAMIZ ENGELLİ OLDUĞU İÇİN EVLENEMEDİ, BU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"
Kardeşlerinden Sabahat Yılmaz, ablalarının en büyük hayallerinden birisini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Köyde bulunan evimizde otururken ablam, 'gelinlik giyip eğlenmek istiyorum' dedi. Ben de onun bu isteğini kardeşlerimle paylaştım ve düğün yapmaya damatsız bir şekilde karar verdik. Düğün davetiyemizi bastırdık, konuklarımızı davet ettik ve bu güzel düğünü düzenledik. Bu isteğimizi yerimize getirirken çevremizdeki dostlarımız da bizlere yardımcı oldular. Ablam zihinsel engelli olduğu için evlenemedi. Biz hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.
"ABLAMIZ BİZE ALLAH'IN EMANETİ"
Fransa'da yaşayan kız kardeşi Sevgi Abu ise, "Sabahat ablam Emine ablamın düğün yapma isteğini bana söyledi ve o an hemen o düğünü yapmak adına kararı aldık. Fransa'da yaşıyorum ve tarihi belirledikten sonra buraya geldim. Ablam bize Allah'ın emaneti. Onu mutlu etmek için her şeyi yapacağımızı bu etkinlikte göstermiş olduk. Kendisine ayrıca alyans aldım ve içine de 'Allah'ın emaneti Emine Konay' diye yazdırdım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Emine Konay ise çok mutlu olduğu ifade ederek, bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.
Gerçekleşen düğün töreninde gelen konuklar çalan müziğin eşliğinde gelin Emine Konay ile doyasıya bir düğün gecesi yaptılar.