Erzurum'daki trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı | Video
Erzurum'da dün meydana gelen feci trafik kazasında, yaşamlarını kaybeden Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç gözyaşı ve dualarla uğurlandı.
Üç arkadaş için bu gün Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi Tufanç Kardeşler Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı, gözyaşlarının ve feryatların bir birine karıştığı cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, üç arkadaşın aileleri, arkadaşları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Selim Kılıç, Erzurum'daki Asri Mezarlık'ta defnedilirken Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız, Erzurum'un Oltu ilçesinde Özdere Mahallesi kabristanına defnedilecek.
Bu arada 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.
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