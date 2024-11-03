Video Yaşam Erzurum'daki trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı | Video
Erzurum'daki trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı | Video

Erzurum'daki trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı | Video

03.11.2024 | 16:35

Erzurum'da dün meydana gelen feci trafik kazasında, yaşamlarını kaybeden Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç gözyaşı ve dualarla uğurlandı.

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Eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında, gece yarısında meydana gelen trafik kazasında Muhammet Yıldırım kontrolündeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Çat yolundan şehir merkezine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş, yol kenarındaki eski Palandöken Devlet Hastanesi binasının bahçesine düşmüştü. Kaza sonrası aracın motor kısmında yangın çıkmış, otomobildeki sürücü Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç ağır yaralanmıştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı
Üç arkadaş için bu gün Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi Tufanç Kardeşler Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı, gözyaşlarının ve feryatların bir birine karıştığı cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, üç arkadaşın aileleri, arkadaşları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Selim Kılıç, Erzurum'daki Asri Mezarlık'ta defnedilirken Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız, Erzurum'un Oltu ilçesinde Özdere Mahallesi kabristanına defnedilecek.
Bu arada 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.
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