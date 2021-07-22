Video Yaşam Esas Holding Kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! | Video

Esas Holding Kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! | Video

Esas Holding Kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! | Video
22.07.2021 | 19:44

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Son dakika haberi... Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Sabancı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Şevket Sabancı'nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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