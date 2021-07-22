Esas Holding Kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Esas Holding Kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! | Video 22.07.2021 | 19:44
01:19
İki kız kardeşe otobüste taciz ve saldırı iddiası | Video 22.07.2021 | 19:14
01:38
02:14
02:08
Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı | Video 22.07.2021 | 16:02
00:53
2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor | Video 22.07.2021 | 16:02
06:01
05:26
SON DAKİKA: İstanbul Şile'de 1 ölü 2 kayıp! O bölgelerde yasaklandı... 22.07.2021 | 15:49
00:40
Motosiklete çarpan otomobil şarampole böyle devrildi | Video 22.07.2021 | 15:10
03:25
Adana'da 300 civciv ölüme terk edildi | Video 22.07.2021 | 14:51
01:30
Boğulma tehlikesi geçiren babayı suya atlayan iki oğlu kurtardı | Video 22.07.2021 | 14:50
00:10
00:21
Seyir halindeki kamyonete böyle çarptı | Video 22.07.2021 | 14:26
00:24
Ukraynalı turistlere hırsızlık şoku | Video 22.07.2021 | 14:26
00:15
05:42
02:48
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar | Video 22.07.2021 | 13:51
00:39
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi | Video 22.07.2021 | 13:45
03:29
00:34
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiyi böyle püskürttü | Video 22.07.2021 | 13:07
Son dakika haberi... Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Sabancı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Şevket Sabancı'nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.