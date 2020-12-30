Video Yaşam Esenyurt’ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada | Video
30.12.2020 | 12:20

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Esenyurt’ta Afrikalı vatandaşların gürültü çıkardığı iddiası üzerine apartmandaki diğer vatandaşlarla kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavga anı saniye saniye kaydedildi.

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Olay akşam saatlerinden Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre apartman dairesinde Afrikalılar tarafından gürültü çıkarıldı. Duruma sinirlenen vatandaşlar gürültü yapan Afrikalılar ile tartışmaya başladı. Apartmanda çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili işlem gerçekleştirdi. Sokak ortasındaki kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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