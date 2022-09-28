Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler! | Video
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ATV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen ‘Esra Erol’da’ programında geçtiğimiz gün engelli Fatma’nın konusu ele alındı. Geçtiğimiz yıl da Esra Erol’a katılan ve yardım isteyen Fatma, yeniden stüdyoya geldi ve ünlü sunucudan yardım istedi. Eşinin kendisini aldattığını ve sevgilisinin hamile olduğunu ileri süren Fatma, bugün yepyeni ve bir o kadar da iddiayla ünlü sunucunun karşısına çıktı. Canlı yayında gerçekleşen büyük yüzleşmede çiftin, bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıkları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!