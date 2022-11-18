Esra Erol’da şaşkına çeviren olay: 4 çocuklu genç kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! | Video

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde şaşkına çeviren olay yaşandı... 4 çocuğu olan 23 yaşındaki Gülizar, 15 yaşındaki Şahin isimli bir çocuğa kaçtı. Sunucu Esra Erol ve stüdyodakiler bu olay karşısında şaşkına döndü. İşte o anlar...