Video Yaşam Esra Erol’da şaşkına çeviren olay: 4 çocuklu genç kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! | Video
Esra Erol’da şaşkına çeviren olay: 4 çocuklu genç kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! | Video

Esra Erol’da şaşkına çeviren olay: 4 çocuklu genç kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! | Video

18.11.2022 | 09:50

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde şaşkına çeviren olay yaşandı... 4 çocuğu olan 23 yaşındaki Gülizar, 15 yaşındaki Şahin isimli bir çocuğa kaçtı. Sunucu Esra Erol ve stüdyodakiler bu olay karşısında şaşkına döndü. İşte o anlar...

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