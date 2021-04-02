Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında!
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atv Ersa Erol'da çok konuşulacak yüzleşme! Esra Erol'da canlı yayınında gündeme gelen ve Türkiye'nin konuştuğu iki eltiyi birden kaçırdığı berber yaşamaya başlayan Yufkacı Muammer olayında flaş yaşandı! İşte Yufkacı Muammer'in Esra Erol'da canlı yayınında kaçırdığı iki eltinin kocaları ile yüzleştiği o anlar...