Estetikli son halini paylaştı! ‘Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nı görenler tanıyamadı! | Video
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'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, değişimiyle yine sosyal medyanın gündemine bir anda oturdu. 2018 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 6 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı. Değişimi ile dudak uçuklatan Damla Ersubaşı adeta her geçen gün eriyor. İşte yaptırdığı son estetik sonrası Damla Ersubaşı'nın son hali!