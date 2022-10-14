Video Yaşam Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası kamerada | Video
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası kamerada | Video

Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası kamerada | Video

14.10.2022 | 13:45

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EYÜPSULTAN'da iddiaya göre aşırı hız yapan hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir otomobilde duramayarak diğer araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde 9.30 sıralarında meydana geldi. Alibeyköy yönünde aşırı hızla ilerlediği iddia edilen hafif ticari araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ardından arkadan gelen otomobilde duramayarak diğer araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

SESLERİ DUYDUK HEMEN ÇIKTIK
Erkan Korkmaz, Sesleri duyduk hemen çıktık baktık, kaza olmuş. Müdahale ettik. Karşı yoldan gelip çarpıştı herhalde. Hızlıydı. Yaralıları çıkartmak için yardım ettik. Ambulans geldi. 2 yaralıyı alıp, götürdü dedi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın hızla ilerlediği, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve karşı şeride geçip otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

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