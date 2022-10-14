Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası kamerada | Video

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EYÜPSULTAN'da iddiaya göre aşırı hız yapan hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir otomobilde duramayarak diğer araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
SESLERİ DUYDUK HEMEN ÇIKTIK
Erkan Korkmaz, Sesleri duyduk hemen çıktık baktık, kaza olmuş. Müdahale ettik. Karşı yoldan gelip çarpıştı herhalde. Hızlıydı. Yaralıları çıkartmak için yardım ettik. Ambulans geldi. 2 yaralıyı alıp, götürdü dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın hızla ilerlediği, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve karşı şeride geçip otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.