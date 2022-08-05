Fatih’te trafo alev alev yandı | Video

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Fatih’te trafoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yer yer patlamaların olduğu yangını itfaiye ekipleri çok büyümeden söndürdü.
Yer yer patlamaların olduğu yangında çevredeki vatandaşlar panik yaşarken trafoya verilen elektrik akımı kesildikten sonra itfaiye ekipleri alev alev yanan trafoyu söndürdü.
Yaşanan yangında ölü veya yaralı olmazken trafoda hasar meydana geldi.