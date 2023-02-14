Video Yaşam Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video
Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video

Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video

14.02.2023 | 08:40

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’te fay hattı geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyunu gözler önüne serdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssünde 7.7, Elbistan merkez üssünde ise 7.6 şiddetindeki depremlerin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fay hattı, geçtiği 12 kilometrelik güzergah boyunca çevresini savaş alanına çevirdi. Fevzipaşa Mahallesi'nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden arazilere ulaşan çatlağa neden oldu. Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergahtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asrın felaketi 85 saniye sürdü... Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:51
Asrın felaketi 85 saniye sürdü... Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 14.02.2023 | 09:21
198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş’ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video 04:46
198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 09:33
Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı | Video 05:01
Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı | Video 14.02.2023 | 08:26
Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 03:27
Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 14.02.2023 | 08:40
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 04:43
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 14.02.2023 | 08:19
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 02:38
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 14.02.2023 | 08:19
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 04:43
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 14.02.2023 | 08:11
Adana’da enkaz çalışmalarındaki 60 kişilik askeri ve sivil ekip TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 03:19
Adana’da enkaz çalışmalarındaki 60 kişilik askeri ve sivil ekip TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 14.02.2023 | 08:11
Hatay’da 183. saatte yeni mucize: Enkaz altından sağ kurtarıldı | VİDEO 03:00
Hatay'da 183. saatte yeni mucize: Enkaz altından sağ kurtarıldı | VİDEO 13.02.2023 | 19:15
Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video 04:13
Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video 13.02.2023 | 18:14
182. saatte mucize: 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı | Video 02:13
182. saatte mucize: 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 17:20
178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay’ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video 01:28
178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay'ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video 13.02.2023 | 17:09
7 yaşındaki Hivay, 177’nci saatte kurtarıldı | Video 01:01
7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 15:52
Depremzedeler o anları anlattı: Biz burada baraj yok diye bağırdık! ’Annem kalp krizi geçirdi’ | Video 01:54
Depremzedeler o anları anlattı: "Biz burada baraj yok diye bağırdık! 'Annem kalp krizi geçirdi'" | Video 13.02.2023 | 15:50
Adana’da duygusal buluşma! Enkazdan çıkan baba ile kızı, 8 gün sonra kavuştu | Video 01:26
Adana'da duygusal buluşma! Enkazdan çıkan baba ile kızı, 8 gün sonra kavuştu | Video 13.02.2023 | 15:49
Çinli arama kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları depremzedeye son veda | Video 00:35
Çinli arama kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları depremzedeye son veda | Video 13.02.2023 | 14:44
Adana’da 60’tan fazla kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı görüntülendi | Video 01:11
Adana'da 60’tan fazla kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı görüntülendi | Video 13.02.2023 | 14:44
Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video 01:03
Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video 13.02.2023 | 14:44
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: Acımızı yaşayamıyoruz | Video 00:15
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: "Acımızı yaşayamıyoruz" | Video 13.02.2023 | 14:38
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: Lütfen biraz anlayış... | Video 00:27
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: "Lütfen biraz anlayış..." | Video 13.02.2023 | 14:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA