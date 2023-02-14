Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’te fay hattı geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyunu gözler önüne serdi.
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