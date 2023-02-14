Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 14.02.2023 | 08:40 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’te fay hattı geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyunu gözler önüne serdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssünde 7.7, Elbistan merkez üssünde ise 7.6 şiddetindeki depremlerin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fay hattı, geçtiği 12 kilometrelik güzergah boyunca çevresini savaş alanına çevirdi. Fevzipaşa Mahallesi'nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden arazilere ulaşan çatlağa neden oldu. Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergahtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.