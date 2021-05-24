Fidye için kaçırdılar, ayaklarından tavana asıp işkence ettiler | Video

İstanbul Kağıthane’de Pakistan uyruklu Nauman Khalid A. (30)’yı kaçırıp ayaklarından tavana asarak işkence ettikleri videoyu ailesine gönderen ve 15 bin dolar fidye isteyen 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğince baskın yapılarak sağ olarak kurtarılan Khalid A.’nın yanında İpsar A. (21) isimli şahsın da kaçırıldığı öğrenildi. Polis iki rehineyi de kurtardı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Pakistanlı bir aileden geçtiğimiz hafta bir mektup gönderildi. Gönderilen mektupta kendilerini Yunanistan menşeili yabancı bir numaradan aradıklarını ve Nauman Khalid A.'yı kaçırıp işkence ettiklerini gösteren video atıldığı yazıyordu. Ayrıca Khalid A'yı tavana ayaklarından asıp işkence eden kişilerin onun hayatı karşılığında ailesinden 15 bin dolar fidye istediği belirtildi.

TAKSİ İLE KAÇIRDILAR

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Khalid A'nın Kağıthane Çakmak Caddesi üzerindeyken yanına ticari taksi ile gelen 5 kişi tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Gasp Büro ekipleri şüphelilerin kaçırdıkları şahsı Fatih'te bir adrese götürdüklerini tespit etti.

2 REHİNE KURTARILDI

Geçtiğimiz hafta belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Nauman Khalid A. kurtarıldı. Şahışla yapılan mülakatta aynı adreste bulunan yine Pakistanlı İspar A'nın da kendisi ile birlikte kaçırıldığını söyledi. Gasp Büro Ekipleri iki rehineyi sağ salim kurtardı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis konuyla ilgili ikamette bulunan 6 şüpheliyi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si Türk 6 şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.