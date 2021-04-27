'Filozof Atakan ne oldu?' diye soranlar için anlattı! İşte Filozof Atakan'ın yeni kariyer planı ve değişen ilgi alanları...
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Bir süre önce felsefe yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar, yaşına rağmen hayatı anlama biçimi ve yaşamına dair koyduğu tavır ile oldukça farklı bir izlenim yaratıyor. Atakan, yaşıtlarına göre farklı davranması nedeniyle sosyal medyanın da gündemine oturmuş ve Filozof Atakan ismiyle anılmaya başlanmıştı. O günden bu yana Atakan’ın hayatında nelerin değiştiğini konuştuk.