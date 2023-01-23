Gaziantep-Nizip yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı | Video 23.01.2023 | 08:24 Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, eski Nizip yolu, Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden gelen Kamil Akgün yönetimindeki araç, karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen araç ile kafa kafaya çarpıştı.İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Kamil Akgün yönetimindeki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Korkunç kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada araç içerisinde yaralananlar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındılar.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.