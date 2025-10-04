Video Yaşam Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video
04.10.2025 | 11:36

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kardeş ile dayılarının öldürülmesine ilişkin olayın 10 zanlısı, jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9’u tutuklandı.

Olay, 18 Eylül akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıkmış ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda silahların da kullanılması sonucu kurşunların isabet ettiği Hakan Alpaslan (22) ve Vahap Alpaslan (21) isimli kardeşler ile dayıları Doğan Karakurt (41) hayatını kaybetmişti. Olay sonrası aralarında maktul 2 kardeşin dayıları ve diğer maktulün kardeşlerinin de olduğu katil zanlıları ise kaçmıştı.

3 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA YAKALANAN 10 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve özel kurulan ekipler çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar ve takip sonucu, A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A., M.A.A. ve Ö.A. isimli 10 firari şahsın saklandıkları adresler tespit edildi. Firari şahıslar, jandarma ekiplerinin kapsamlı operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.A.A isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A. ve Ö.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda kullanılan suç aletleri 1 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği olay yerinde, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka piyade tüfeği ise araziye gömülmüş şekilde ele geçirildi.
