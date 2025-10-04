Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video
Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kardeş ile dayılarının öldürülmesine ilişkin olayın 10 zanlısı, jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9’u tutuklandı.
3 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA YAKALANAN 10 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve özel kurulan ekipler çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar ve takip sonucu, A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A., M.A.A. ve Ö.A. isimli 10 firari şahsın saklandıkları adresler tespit edildi. Firari şahıslar, jandarma ekiplerinin kapsamlı operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.A.A isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A. ve Ö.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda kullanılan suç aletleri 1 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği olay yerinde, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka piyade tüfeği ise araziye gömülmüş şekilde ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video 04.10.2025 | 11:36
00:31
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 04.10.2025 | 11:28
00:51
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 04.10.2025 | 10:51
00:28
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 04.10.2025 | 10:28
01:10
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48
01:03
00:28
04:19
02:23
03:18
01:15
00:44
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 03.10.2025 | 15:24
04:30
00:22
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19
00:38
Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 03.10.2025 | 13:53
00:42
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52
01:23
01:23
00:40
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 03.10.2025 | 11:27
00:44
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.10.2025 | 11:20