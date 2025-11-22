Video Yaşam Gaziantep'te kumar operasyonlarında 352 milyon TL suç geliri para ele geçirildi | Video
22.11.2025 | 14:29

Gaziantep'te 2025 yılında yapılan kumar operasyonlarında 352 milyon 420 bin TL suç geliri para ile 146 adet bilgisayar ve oyun makinesi ele geçirildi, 241 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2025 yılında kumar oynayan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde, 195 işyeri mühürlendi, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadığı tespit edilen 241 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 352 milyon 420 TL, 200 Euro, bin 550 Dolar suç geliri para ile 146 adet bilgisayar, oyun makinesi ve kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce kumar oynayan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 195 işyerine işlem yapılarak mühürlenmiş, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadığı tespit edilen 241 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Yapılan aramalarda 352 milyon 420 bin TL, 200 Euro, bin 550 Dolar, 146 adet bilgisayar ve oyun makinesi ile çok sayıda kumar oynamada kullanılan materyal ele geçirilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

