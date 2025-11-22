Gaziantep'te kumar operasyonlarında 352 milyon TL suç geliri para ele geçirildi | Video
22.11.2025 | 14:29
Gaziantep'te 2025 yılında yapılan kumar operasyonlarında 352 milyon 420 bin TL suç geliri para ile 146 adet bilgisayar ve oyun makinesi ele geçirildi, 241 şüpheli şahsa işlem yapıldı.
Operasyonlarla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce kumar oynayan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 195 işyerine işlem yapılarak mühürlenmiş, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadığı tespit edilen 241 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Yapılan aramalarda 352 milyon 420 bin TL, 200 Euro, bin 550 Dolar, 146 adet bilgisayar ve oyun makinesi ile çok sayıda kumar oynamada kullanılan materyal ele geçirilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
