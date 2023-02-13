Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video
Deprem anında hastaların yanına koştu. Türkiye Şeyma Hemşirenin o anlarını izledi. Alakuş o anları ve yaşadıklarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na anlattı. Alakuş, "Şu an deprem bölgesindeki ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Onların yaptıklarının yanında benimkisi gerçekten hiçbir şey. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Kalplerimiz gönüllerimiz onlarla. Bütün milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı..
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