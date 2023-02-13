Video Yaşam Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video
Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video

Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video

13.02.2023 | 10:55

Deprem anında hastaların yanına koştu. Türkiye Şeyma Hemşirenin o anlarını izledi. Alakuş o anları ve yaşadıklarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na anlattı. Alakuş, "Şu an deprem bölgesindeki ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Onların yaptıklarının yanında benimkisi gerçekten hiçbir şey. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Kalplerimiz gönüllerimiz onlarla. Bütün milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı..

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