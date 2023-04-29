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Gümüşhane Nisan ayının son günlerinde beyaz gelinliğini giydi | Video

Gümüşhane Nisan ayının son günlerinde beyaz gelinliğini giydi | Video

29.04.2023 | 12:43

Gümüşhane’de gece yarısından sonra başlayan kuvvetli yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı ve kent merkezini 29 Nisan tarihinde beyaza bürüdü.

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Nisan ayının son günlerine kar sürpriziyle uyanan Gümüşhane kent merkezi beyaz örtüyü yeniden giydi. Gece yarısı başlayan kuvvetli yağmur yağışı sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Erken saatlerde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı havanın ısınmasıyla kısa sürede eridi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent için bugün yaptığı "sarı" uyarının ardından son 24 saatte metrekareye 16 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane il merkezinde gece en düşük sıcaklık 0,2 derece olarak ölçüldü. Yağışın ardından üreticilerde zirai don korkusu başlarken hava sıcaklığının gündüzleri 10 derecenin üzerinde geceleri ise 1 dereceye yakın olması bekleniyor.

Harşit Çayının oluşturduğu derin vadide kurulu Gümüşhane'nin yüksek mahallelerinde yağışın ardından doğal şelaleler oluşurken, güne kar yağışıyla uyanarak çiçekli ağaçların üzerine biriken karları temizleyen Ali Kemal Ece, uzun yıllardır bu mevsimde böyle kar yağışı görmediğini söyledi.

Çiçeklerin üzerinin beyazla kaplanmasının eşsiz bir manzara oluşturduğunu aktaran Ece, "60 yaşındayım ve bu zamana kadar bu mevsimde il merkezine böyle kar yağdığını bilmem. Sabah kalktığımda kar görünce çok şaşırdım. Erken kalktım ben. O zaman 10 santimetre vardı ama eridi bir taraftan. Vişne ağacının üzerinde biriken karları sallayıp düşürdüm ki hem kırılmasın hem de donmasın diye. Zirai don olacağını sanmıyorum ama Allah bilir" dedi.

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