Video Yaşam Hastaya bağırıp hakaret eden, oğluna da kalem fırlatan doktor hakkında soruşturma | Video
Hastaya bağırıp hakaret eden, oğluna da kalem fırlatan doktor hakkında soruşturma | Video

Hastaya bağırıp hakaret eden, oğluna da kalem fırlatan doktor hakkında soruşturma | Video

20.10.2025 | 14:30

Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi’nin acil servisine müracaat eden yüzde 95 engelli Cumhur Tunç'a (68) kızıp bağıran ve 'bu nasıl yobazlık' diyerek hakaret eden, tepki gösteren oğluna da kalem fırlatan Dr. K.Z.M. hakkında soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Tunç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Horasan Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2025 günü meydana geldi. İlçede yaşayan KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı sebebiyle oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., önündeki muayene evrakına not alarak "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun? sorularını yöneltti. Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Bunun üzerine Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. Sana bekleyeceksin diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.

Cumhur Tunç'un rahatsızlığını ifade ederek 'Bir hava vur' demesi üzerine doktor, "Vurmayacağım. Ben önce soracağım diyorum. Allah Allah, bu nasıl bir yobazlık" diye kızdı. Doktorun sözleri üzerine araya giren hastanın küçük oğlu, hakaret ederek "Sen babamla nasıl konuşuyorsun?" diye tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle çocuk, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hastaya bakmayacağını söyleyerek elindeki kağıdı fırlatan K.Z.M., "Nere gidersen git. Soru sormuyorum. Cevap vermiyorsun. Utanmaz. Ahlaksız ya. Oğlu da küfrediyor. Saygısızlara bak ya" dedi.

Sağlık çalışanlarına ısrarla oksijen talebini tekrarlayan Cumhur Tunç, oturduğu sandalyeyle bölgeden uzaklaştırıldı. Hastanın ardından söylenmeye devam eden Dr. K.Z.M., "Nasıl bir pislik insanlar. Geri zekalı seni dinlemeden ben nasıl tedavine başlayayım. Geberirsin inşallah. Hakaretlere bak ya. O kadar saygısız insanlar olamaz yani. Sen ne kadar ahlaksız bir insansın. Ahlaksız bir çocuk da yetiştirmişsin" diye konuştu.

Tunç ailesi acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Mayıs saat 14.20 sıralarında meydana gelen olayın anbean kaydedildiği görüntüler soruşturmaya delil olarak sunuldu.

KALEM FIRLATTI HAKARET ETTİ

Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşadıklarını anlatan Cumhur Tunç, "KOAH hastasıyım. Oksijenim bittiği zaman acilen hastaneye gitmem lazım. O gün de oksijenim bittiği için oğlumla beraber acile gittim. Orada doktor bana bakmadı. Oksijen tedavisi ısrarlarıma rağmen doktor beni azarladı. Kalem fırlattı, olmadık hakaretler yaptı. Durumum acil olduğu halde beni muayene etmedi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Cumhur Tunç'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasemin lösemiyle mücadelesini kaybetti! Duygulandıran veda şarkısı | Video 00:57
Yasemin lösemiyle mücadelesini kaybetti! Duygulandıran veda şarkısı | Video 20.10.2025 | 14:33
Devrilen traktörün altında kalıp, öldü | Video 00:22
Devrilen traktörün altında kalıp, öldü | Video 20.10.2025 | 14:31
Hastaya bağırıp hakaret eden, oğluna da kalem fırlatan doktor hakkında soruşturma | Video 04:27
Hastaya bağırıp hakaret eden, oğluna da kalem fırlatan doktor hakkında soruşturma | Video 20.10.2025 | 14:30
Evinde cesedi bulundu; 2 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantısı araştırılıyor | Video 02:58
Evinde cesedi bulundu; 2 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantısı araştırılıyor | Video 20.10.2025 | 14:30
Gayrimenkul ofisindeki silahlı kavga güvenlik kamerasında | Video 04:06
Gayrimenkul ofisindeki silahlı kavga güvenlik kamerasında | Video 20.10.2025 | 14:30
Hatay’da sağanak! Suyun içinde mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı | Video 00:40
Hatay’da sağanak! Suyun içinde mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı | Video 20.10.2025 | 14:30
Kağıthane’de polisin ’Dur’ ihtarına uymayan 21 yaşındaki Demirhan kazada ağır yaralandı | Video 01:13
Kağıthane’de polisin 'Dur' ihtarına uymayan 21 yaşındaki Demirhan kazada ağır yaralandı | Video 20.10.2025 | 14:29
Hatay’da heyelanın kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 01:57
Hatay'da heyelanın kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 20.10.2025 | 10:38
Küçükçekmece’de iş yerinde başlayan yangın elektrik tellerine sıçradı, patlamalar peş peşe geldi | Video 11:02
Küçükçekmece'de iş yerinde başlayan yangın elektrik tellerine sıçradı, patlamalar peş peşe geldi | Video 20.10.2025 | 09:00
İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kamerada | Video 00:33
İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kamerada | Video 20.10.2025 | 08:59
Cezaevi firarisi, kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı | Video 01:19
Cezaevi firarisi, kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı | Video 20.10.2025 | 08:59
Kim Milyoner Olmak İster’de matematik sorusunda hayatının şokunu yaşadı! Seyircinin cevabı… 02:29
Kim Milyoner Olmak İster’de matematik sorusunda hayatının şokunu yaşadı! Seyircinin cevabı… 19.10.2025 | 22:56
Cezaevinden çocuğunu görmek için çıktı, saplantılı sapığı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü | Video 06:13
Cezaevinden çocuğunu görmek için çıktı, saplantılı sapığı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü | Video 19.10.2025 | 16:39
Hafif ticari araç petrol ofisine daldı! Mardin’de faciadan dönüldü | Video 00:15
Hafif ticari araç petrol ofisine daldı! Mardin'de faciadan dönüldü | Video 19.10.2025 | 16:38
Siverek’te ATM’de buldukları paranın sahibini arıyorlar | Video 04:16
Siverek'te ATM'de buldukları paranın sahibini arıyorlar | Video 19.10.2025 | 15:03
Dünyanın en pahalı baharatı safranın kilogramı 600 bin liradan satılacak | Video 03:29
Dünyanın en pahalı baharatı safranın kilogramı 600 bin liradan satılacak | Video 19.10.2025 | 15:02
64 yaşındaki sevgilisinin iş yerine almadığı 21 yaşındaki kadın binayı kundakladı | Video 05:54
64 yaşındaki sevgilisinin iş yerine almadığı 21 yaşındaki kadın binayı kundakladı | Video 19.10.2025 | 14:55
Büyükçekmece’de aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi | Video 01:36
Büyükçekmece'de aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi | Video 19.10.2025 | 09:54
Minibüs şoföründen meslektaşına tekme tokat saldırı! Sen öldün diye tehdit etti | Video 01:21
Minibüs şoföründen meslektaşına tekme tokat saldırı! "Sen öldün" diye tehdit etti | Video 19.10.2025 | 09:53
Suriye’den Türkiye’ye ‘Hamit’ bebek için yaşam yolu: Kalp damarları ters doğmuştu, 4,5 saatlik başarılı operasyon | Video 07:57
Suriye’den Türkiye’ye ‘Hamit’ bebek için yaşam yolu: Kalp damarları ters doğmuştu, 4,5 saatlik başarılı operasyon | Video 19.10.2025 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY