Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü?

27.11.2025 | 13:41

Kastamonu'da Bozkurt’ta 2 Kasım’da kaybolan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada her gün yeni bir detaya ulaşıldı. Huriye Helvacı’nın kaybolduğu gün buluşmak için sözleştiği eski enişte Mustafa Uzun’un ardından şüphelerin odağında bu kez Bayram Helvacı vardı. Eşinin ve oğlunun kaybolduğunu polise bir gün sonra haber veren, arama çalışmalarına bile katılmayan Bayram Helvacı’nın çelişkili sözleri kafaları karıştırdı. “Öfkelendiğimde ne yaptığımı hatırlamıyorum” diyen baba Helvacı’nın o sözleri “Katil o mu?” şüphesini artırdı.