Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü?
27.11.2025 | 13:41
Kastamonu'da Bozkurt’ta 2 Kasım’da kaybolan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada her gün yeni bir detaya ulaşıldı. Huriye Helvacı’nın kaybolduğu gün buluşmak için sözleştiği eski enişte Mustafa Uzun’un ardından şüphelerin odağında bu kez Bayram Helvacı vardı. Eşinin ve oğlunun kaybolduğunu polise bir gün sonra haber veren, arama çalışmalarına bile katılmayan Bayram Helvacı’nın çelişkili sözleri kafaları karıştırdı. “Öfkelendiğimde ne yaptığımı hatırlamıyorum” diyen baba Helvacı’nın o sözleri “Katil o mu?” şüphesini artırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 27.11.2025 | 13:41
06:43
Bursa'da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 27.11.2025 | 11:43
05:16
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 27.11.2025 | 11:23
00:26
02:43
01:20
İstanbul Ataşehir'de trafik tartışmasında keserli saldırı 27.11.2025 | 11:03
01:03
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 27.11.2025 | 10:48
02:37
01:58
Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 27.11.2025 | 10:30
00:32
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 27.11.2025 | 10:04
00:51
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 27.11.2025 | 09:36
01:00
01:45
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 27.11.2025 | 09:24
44:10
00:49
00:49
Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video 26.11.2025 | 16:30
00:13
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 26.11.2025 | 15:49
04:57
Ankara'da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 15:46
05:07
Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.11.2025 | 14:49