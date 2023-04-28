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İBB Şehir Hatları çalışanlarından siren çalma eylemi | Video

İBB Şehir Hatları çalışanlarından siren çalma eylemi | Video

28.04.2023 | 11:09

İBB Şehir Hatları çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi.

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Türkiye Denizciler Sendikası'nın (TDS) örgütlü olduğu İBB'ye bağlı Şehir Hatları A.Ş'de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Şehir Hatları vapurları görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmesi üzerine eyleme çıktı. Çalışanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun "Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir" sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde denize açılan vapurlar aynı anda bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un bir çok noktasından duyuldu.

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