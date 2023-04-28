İBB Şehir Hatları çalışanlarından siren çalma eylemi | Video
İBB Şehir Hatları çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi.
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