İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar | Video
Samsun'un 2 ayrı ilçesinde anahtarları üzerinde bırakılan 2 ayrı aracı çalan alkollü 2 kişi polis tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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