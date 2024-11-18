Video Yaşam İş makinesinin altında kalmışlardı! Elazığ'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
İş makinesinin altında kalmışlardı! Elazığ'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

İş makinesinin altında kalmışlardı! Elazığ'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

18.11.2024 | 11:14

Elazığ'da bir şantiye alanında iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda; gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği ve 2 gencin son anda çıkmaya çalıştığı fakat başarılı olamayarak altında kaldığı görüldü.

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