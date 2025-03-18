Video Yaşam Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video
Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video

Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video

18.03.2025 | 08:34

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Türk askerlerinin de dahil olduğu kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar için de gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Türk askerlerinin de müdahil olduğu kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan hafif yaralı Türk askerleri taburcu edilirken Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen Somali uyruklu askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve entübe edilerek ameliyata alındığı öğrenildi.

"ÇOĞU ASKER AYAKTA TEDAVİ EDİLDİKTEN SONRA TABURCU EDİLDİ"
Konuyla ilgili Isparta Şehir Hastanesi'ne gelerek olay hakkında bilgi alan ve yaralı askerleri ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada; "Bugün akşam saatlerinde saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar. Bu olay sırasında gerek Somali uyruklu gerekse kendi askerlerimizde hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi. Emniyet ekiplerimiz de olay tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla olay yerine sevk edildi. Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve kendi askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize sevk ettiler. Buralarda tıbbi müdahaleler gerçekleşti. Çoğu asker ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi" şeklinde konuştu.

Vali Erin, "Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlarda sağlıklarına kavuşurlar" dedi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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