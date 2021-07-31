İstanbul- Ada vapurundan denize düşen kişiyi yolcular kurtardı! O anlar kamerada! | Video

Kınalıada- Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen kişiyi vapurdakiler can simidi atarak kurtardı. O anlar vapurdaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.