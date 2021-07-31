Video Yaşam İstanbul- Ada vapurundan denize düşen kişiyi yolcular kurtardı! O anlar kamerada! | Video

İstanbul- Ada vapurundan denize düşen kişiyi yolcular kurtardı! O anlar kamerada! | Video

İstanbul- Ada vapurundan denize düşen kişiyi yolcular kurtardı! O anlar kamerada! | Video
31.07.2021 | 18:28

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Kınalıada- Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen kişiyi vapurdakiler can simidi atarak kurtardı. O anlar vapurdaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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