İstanbul- Ada vapurundan denize düşen kişiyi yolcular kurtardı! O anlar kamerada! | Video
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Kınalıada- Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen kişiyi vapurdakiler can simidi atarak kurtardı. O anlar vapurdaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.