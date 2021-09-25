İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

İstanbul Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "RUSICH-10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" dedi.