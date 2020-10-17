İstanbul Fatih'te mağazadan cep telefonu çalan hırsız polise yakalandı | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, bir mağazadan cep telefonu çalan Cezayir uyruklu hırsızı yakaladı. Mağazadaki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'de durumundan şüphelendikleri Cezayir uyruklu bir şahsı durdurdu. Yapılan incelemede kendisini farklı bir isimle tanıtan şahsın çeşitli hırsızlık suçlarından aranan Cezayir uyruklu Chebbine T. (42) olduğu tespit edildi. Chebbine'nin Fatih'te bir ayakkabı mağazasından cep telefonu çalınması olayının da faili olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.