İstanbul Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada

İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde trafik ışıklarından bekleyen kadının etrafını saran üç yankesici kadın çetesi Tunus uyruklu kadının bebek arabasının içindeki çantadan cüzdanı alıp kaçmaya çalıştı. Yankesici kadın cüzdanla kaçmaya çalışırken Tunuslu genç kadın tarafından kolundan tutularak yakalanıp polise teslim edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Halaskargazi Caddesinde Tunus uyruklu turist anne ve kızı bebek arabası ile trafik ışıklarında bekleyip karşıya geçmek istediği sırada etrafında beliren siyah çarşaflı üç kadın tarafından ablukaya alındı.

İkisi kadını oyalarken diğer kadın bebek arabasında bulunan çantanın içindeki cüzdanı alıp kaçmaya çalıştı. Kadınların yankesicilik suretiyle hırsızlık yapmak istediklerini gören Tunuslu genç kadın cüzdanı alıp kaçmaya çalışan kadının peşine düştü. Kaçan yankesici Tunuslu kadının koluna yapışarak kaçmasını engellemeye çalıştı. M.H. isimli genç kadın cüzdanını kurtarmaya çalışırken diğer iki çarşaflı kadın genç kadının yakaladığı diğer kadını kurtarıp kaçmasını sağladı.

Bu arada Şişli'de uygulamada olan Şişli Motosikletli Polis Timleri iki kadının kavga ettiğini zannederek müdahalede bulundu. Genç kadının cüzdanı çalmaya çalışan ve yapılan araştırmada Tunus uyruklu olduğu tespit edilen M.H'nin ifadesine göre bebek arabasından cüzdanı çalmaya çalışan G.D. isimli üç çarşaflı çete mensubu kadın gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezine teslim edildi. Olaya karışan G.D. ve firar eden F.E. isimli ve beraberindeki diğer kadınların yapılan araştırmalarında İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Caddesinde açıktan hırsızlık, Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün'de açıktan hırsızlık ve Şişli'de yankesicilik suçlarından faili firari şahıslar oldukları anlaşıldı.

Gerekli yasal işlemlerin ve ifadelerinin alınmasının ardından suçüstü yakalanan G.D. mahkemeye sevk edildi. Diğer firari kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.