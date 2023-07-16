İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video
Türkiye geneli’nde 15 Temmuz darbe girişiminin 7. Yıl dönümünde eş zamanlı olarak saat 00.13’te camilerde sela okundu. Tüm illerde ve yaklaşık 90 bin camide, 15 Temmuz 2016’da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan vatandaşlar için okunurken İstanbul’da Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii de dron ile havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:26
El Nino sıcaklarından kaçtılar, Girlevik Şelalesinde serinlediler | Video 16.07.2023 | 08:35
05:22
Hobi olarak üretiyordu, şimdi taleplere yetişemiyor | Video 16.07.2023 | 08:35
05:45
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video 16.07.2023 | 08:34
05:06
01:06
Turgutlu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 15.07.2023 | 15:35
04:50
Togg'un tanıtım videosu on binlerce kişi tarafından izlendi 15.07.2023 | 15:29
00:44
Karabük'te tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı 15.07.2023 | 15:10
01:24
Tır, yolcu midibüsüne çarptı: 7 yaralı | Video 15.07.2023 | 14:59
03:41
7 yıldır dinmeyen acı: 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı | Video 15.07.2023 | 13:27
06:08
15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da kabirleri başında anıldı | Video 15.07.2023 | 14:39
00:45
04:23
15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı | Video 15.07.2023 | 13:56
01:28
Şehit Emniyet Müdürü kabri başında anıldı… Öğrenciler dua okudu | Video 15.07.2023 | 14:09
00:44
04:35
00:58
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi | Video 15.07.2023 | 12:27
10:04
08:45
02:46