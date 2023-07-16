Video Yaşam İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video

16.07.2023 | 08:34

Türkiye geneli’nde 15 Temmuz darbe girişiminin 7. Yıl dönümünde eş zamanlı olarak saat 00.13’te camilerde sela okundu. Tüm illerde ve yaklaşık 90 bin camide, 15 Temmuz 2016’da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan vatandaşlar için okunurken İstanbul’da Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii de dron ile havadan görüntülendi.

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Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için ülke genelinde gece saat 00.13 itibarıyla eş zamanlı olarak sela okundu. 81 il ve 922 ilçede yaklaşık 90 bin camide selalar okunurken İstanbul'da Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde de sela okunduğu sırada dron ile havadan görüntülendi.

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