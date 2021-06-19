Video Yaşam İstanbul'da 3.9'luk deprem! İstanbul'dan | CANLI YAYIN | Marmara'da çevre illerde de hissedildi

İstanbul'da 3.9'luk deprem! İstanbul'dan | CANLI YAYIN | Marmara'da çevre illerde de hissedildi

İstanbul'da 3.9'luk deprem! İstanbul'dan | CANLI YAYIN | Marmara'da çevre illerde de hissedildi
19.06.2021 | 15:21

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İstanbul'da son dakika korkutan deprem! Deprem, İstanbul'da Kartal açıklarında yerin 7 kilomerte altında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

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