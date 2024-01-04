Video Yaşam İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada
İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada

İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada

04.01.2024 | 09:36

İstanbul’da bir sitenin asansöründe gördüğü kediyi ezerek öldüren cani yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 1 Ocak Pazartesi gecesi saat 03.25 sıralarında Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bir kişi, bindiği asansördeki kediyi ezerek öldürdü. Olayı gerçekleştiren ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenen 29 yaşındaki İ.K., Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Pınar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde "Acımasızca ve Zalimce Muamele (Hayvan Öldürmek)" suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyede sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video 00:57
Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video 04.01.2024 | 10:20
İstanbul’da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada 00:31
İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada 04.01.2024 | 09:36
Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video 00:37
Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video 04.01.2024 | 06:00
Beykoz’da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video 00:46
Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video 04.01.2024 | 06:00
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 00:37
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 04.01.2024 | 06:00
Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi 01:26
Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi 04.01.2024 | 01:03
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 00:37
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 04.01.2024 | 01:03
Sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada 00:42
Sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada 03.01.2024 | 20:19
Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video 00:43
Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video 03.01.2024 | 14:50
SMA hastası Yağız Batu’nun kumbaralarını çalanlar tutuklandı | Video 00:57
SMA hastası Yağız Batu'nun kumbaralarını çalanlar tutuklandı | Video 03.01.2024 | 15:41
Hastane dönüşü feci kaza: Direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı | Video 01:42
Hastane dönüşü feci kaza: Direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı | Video 03.01.2024 | 15:29
Şehrin üstünü kaplayan sis faciayı beraberinde getirmiş | Video 03:56
Şehrin üstünü kaplayan sis faciayı beraberinde getirmiş | Video 03.01.2024 | 14:50
Arda Turan’dan Seçil Erzan’a: Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmayacağım | Video 03:14
Arda Turan'dan Seçil Erzan'a: "Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmayacağım" | Video 03.01.2024 | 14:50
Otomobil alırken hasar kaydını şasi numarasından sorgulayın | Video 02:26
Otomobil alırken hasar kaydını şasi numarasından sorgulayın | Video 03.01.2024 | 14:50
Aydınlatma direği üstüne düşen kurye hayatını kaybetti | Video 04:17
Aydınlatma direği üstüne düşen kurye hayatını kaybetti | Video 03.01.2024 | 12:36
Sahibine küsen köpek 4 katlı binanın çatısına çıktı | Video 06:24
Sahibine küsen köpek 4 katlı binanın çatısına çıktı | Video 03.01.2024 | 13:48
Güngören’de 4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı | Video 03:16
Güngören'de 4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı | Video 03.01.2024 | 13:18
Başakşehir’de kargo aracı viraja girerken devrildi! Kaza anı kamerada | Video 00:30
Başakşehir’de kargo aracı viraja girerken devrildi! Kaza anı kamerada | Video 03.01.2024 | 13:37
Acemi hırsız kamerada: Ortaya trajikomik görüntüler çıktı | Video 01:23
Acemi hırsız kamerada: Ortaya trajikomik görüntüler çıktı | Video 03.01.2024 | 12:36
Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; O anlar kamerada | Video 03:10
Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; O anlar kamerada | Video 03.01.2024 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA