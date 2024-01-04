İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada
İstanbul’da bir sitenin asansöründe gördüğü kediyi ezerek öldüren cani yakalanarak gözaltına alındı.
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