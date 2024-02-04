Video Yaşam İstanbul’da drift yapan spiker kadın kamerada | Video
İstanbul’da drift yapan spiker kadın kamerada | Video

İstanbul’da drift yapan spiker kadın kamerada | Video

04.02.2024 | 10:39

Spiker Ahsenur A., Başakşehir’de otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettirip “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaşan kadın, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Kadın sürücüye 33 bin lira idari para cezası uygulanırken hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

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Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 14 Ocak tarihinde yaşanan olayda kadın bir sürücü, otomobiliyle "drift" diye tabir edilen yanlama harekete yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettiren kadın, görüntüleri "Çam Sakurayı yıkmaya geldim" notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.
Kadın magandaya ceza yağdı

Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, sürücünün kullandığı otomobilin 34 KIN 03 plakalı olduğunu ve sürücünün ise sunuculuk yapan Ahsenur A. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.'ya "Drift yapmak" maddesinden 32 bin 233 lira, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.

HEM EHLİYETİ ALINDI HEM ARACI MEN EDİLDİ
Ayrıca 34 KIH 03 plakalı araç sürücüsü Ahsenur A.'nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur A.'ya emniyette "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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