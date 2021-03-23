İstanbul'da hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den flaş videolu paylaşım "16 şişe serum..."
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Uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yatırıldı. Erbil, tedaviye başlanmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, "'16 şişe serum alıyorum' dedi.
Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyor. Erbil, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evine çıkmıştı. Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için yine hastaneye yatırıldı. Tedavisi öncesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, '16 şişe serum alıyorum.' dedi.