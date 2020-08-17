Video Yaşam İstanbul'da helikopterle tespit edilen zanlılar teker teker yakalandı | Video

İstanbul'da helikopterle tespit edilen zanlılar teker teker yakalandı | Video

İstanbul'da helikopterle tespit edilen zanlılar teker teker yakalandı | Video
17.08.2020 | 09:41

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İstanbul Polisi, Sultangazi'de yapılan Yeditepe Huzur Uygulaması'nda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis helikopterinin havadan belirlediği uyuşturucu satıcıları ve suçlular saklanmaya çalıştıkları ara sokaklarda suçüstü yakalandı. O anlar polis kamerasına yansıdı. Operasyon sırasında üç kişi, atılması yasak olan havai fişeklerden atınca Önleyici Hizmetler Şube Müdürü hemen helikopterdeki polislerle irtibata geçti. Havai fişekleri atanlar havadan takibe alındı ve bir parka girdikleri belirlendi. Helikopterden parka ışık tutuldu ve bulundukları nokta tespit edilen üç kişi Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar da polislerin Drone kamerasına böyle yansıdı.

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İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, geçtiğimiz Cuma akşamı Sultangazi İlçesi'nde "Yeditepe Huzur Uygulaması" yaptı. Uygulamalara İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Uygulamada uyuşturucu satıcıları ve silahlı suç unsurları başta olmak üzere bütün suç unsurları polislerin hedefindeydi. Havadan helikopter destekli yapılan uygulamada 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PARKA IŞIK TUTARAK BULDULAR

Polis helikopteri havadan tespitler yaparak cadde ve sokakları kontrol eden polisleri şüphelilerin bulunduğu noktalara yönlendirdi. Beş uyuşturucu satıcısı helikopterden yönlendirme sonucu gözaltına alındı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Operasyon esnasında Hakan Y. (18), Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15) isimli üç kişi, havaya atılması yasak olan havai fişeklerden atınca Önleyici Hizmetler Şube Müdürü hemen helikopterde olan polislerle anons yoluyla irtibata geçti. Havai fişekleri atanlar havadan takibe alındı ve bir parka girdikleri belirlendi. Helikopterden parka ışık tutuldu ve bulundukları nokta saptanan üç şüpheli Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüpheliye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Gürültü" içerikli 36.Maddesi kapsamında 187'şer lira idari para cezası kesildi. O anlar da polislerin Drone kamerasına böyle yansıdı.

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