Video Yaşam İstanbul'da iki ayrı depoda değeri 20 milyon lira kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi | Video
İstanbul'da iki ayrı depoda değeri 20 milyon lira kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi | Video

İstanbul'da iki ayrı depoda değeri 20 milyon lira kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi | Video

25.11.2022 | 10:15

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İstanbul’da iki depoda piyasa değeri 20 milyon lira olan binlerce kaçak telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde bulunan Tahtakale'de iki ayrı depoya baskın yaptı.

Yapılan aramalarda ülkemize yasa dışı yollardan getirilen ve piyasa değeri 20 milyon lira olan 23 bin 608 kaçak şarj seti, iki bin 949 kaçak kablolu kulaklık, dokuz bin 70 kaçak şarj kablosu, 13 bin 151 kaçak şarj başlığı, 190 kaçak Powerbank, 560 kaçak batarya, 770 kaçak bluetooth kulaklık, üç bin 375 kaçak logolu kılıf ve üç bin 631 kaçak akıllı saat ele geçirildi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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