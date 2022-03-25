İstanbulda ilginç 'köpek ısırma' olayı! Sahibi de ısırılan da gözaltına alındı | Video

İstanbul’da bir kişi “Pitbull” cinsi köpeğini bir kişiye saldırttı. Köpek söz konusu kişiyi ısırdı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı. Isırılan ve hastaneye kaldırılan mağdurun da “Gasp” suçundan arandığı ortaya çıkınca o da gözaltına alındı.

İstanbul'un Güngören İlçesi'ne bağlı Haznedar Mahallesi'nde iddialara göre H.H.A., "Pitbull" cinsi köpeğini Y.T. isimli kişiye saldırttı. Köpek Y.T.'yi ısırdı. Mağdur olan ve hastaneye giderek tedavi olan Y.T.'nin 23 suç kaydı olduğu ve "Gasp" suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Y.T. de, dokuz suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili muhafaza altına alınan iki "Pitbull" cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.