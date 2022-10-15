İstanbul'da inanılmaz görüntü: Atatürk Köprüsü'nden atla geçti | Video

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi, Atatürk Köprüsü'nden atla geçti. İnanılmaz görüntü bir vatandaş tarafından kaydedildi. İstanbul'da inanılmaz bir görüntü kayda geçti. Atla dört nala giden bir kişi, Atatürk Köprüsü'nden geçti. Trafikteki atlı kişiyi görenler gözlerine inanmazken, sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce kez izlendi.