İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da son dakika kar yağışı! CANLI YAYIN | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
İstanbul'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti | Video 24.03.2021 | 09:02
01:32
Bolu'da otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti | Video 24.03.2021 | 09:09
02:07
İstanbul’da 15 adrese eş zamanlı DAEŞ operasyonu | Video 24.03.2021 | 08:44
01:43
01:04
03:22
03:30
03:48
İstanbul'da sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu | Video 24.03.2021 | 08:28
00:32
00:32
01:10
Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı var | Video 24.03.2021 | 00:08
07:42
01:34
Kanuni Sultan Süleyman portresi satışa çıktı | Video 23.03.2021 | 18:34
03:24
Aksaray’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi | Video 23.03.2021 | 17:24
02:43
Pompalı tüfekli saldırganlar yakalandı | Video 23.03.2021 | 17:24
02:15
Denetim yapan zabıtalara saldırı anı kamerada | Video 23.03.2021 | 16:44
01:01
Tırdan söktüğü 60 kiloluk aküyü kucaklayıp böyle kaçtı | Video 23.03.2021 | 16:34
02:41
01:17
09:12
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da... | Video 23.03.2021 | 14:09
Son dakika haberleri.. İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağış kaç gün sürecek? Canlı yayınla İstanbul'da kar yağışında ve trafikte son durum...