İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.03.2024 | 13:22 İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Beylikdüzü Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli 2 kişi park halindeki bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. O esnada araçta bulanan 3'ü kadın 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik" dedi.Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.