İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
"ARACA İKİ KIZ BİR ERKEK BİNERKEN TARADILAR"
Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik" dedi.
Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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