İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video
21.11.2025 | 11:36
İstanbul ve yurt genelinde ülke gündemini meşgul eden eylemelere karışan sokak çetelerine yönelik kent genelinde düzenlenen son 1 aylık operasyonda 145 şüpheli yakalandı, bu operasyonlarda yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen, yağmaya teşebbüsünde bulunan, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 145 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç çeteleri olarak tabir edilen, "İşyeri Kurşunlama, Yağma, Yaralama, Tehdit" suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik son 1 ay içerisinde Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 59 eylemin aydınlatıldığı belirtildi. Çeşitli eyleme karışan toplam 145 şüphelinin yakalandığı baskınlarda 123 tabanca, 187 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, bir av tüfeği, bu silahlara ait değişik çapta 567 mermi, 911 silah mekanizması, 680 silah namlusu ve bir el bombası ele geçirildi.
Polisiye soruşturmalarda yakalanan ve gözaltına alınarak emniyette sorgulandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 22'si adli kontrol hükümlerince salıverildi. Geri kalan 81 şüphelinin is tutuklanarak cezaevine teslim edildiği aktarıldı.
Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve mühimmatlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
