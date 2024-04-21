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Video Yaşam İstanbul’dan Uludağ göründü | Video
İstanbul’dan Uludağ göründü | Video

İstanbul’dan Uludağ göründü | Video

21.04.2024 | 14:26

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ göründü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin verilerine göre Kartal'da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ Kartal'dan göründü.

3 ŞEHİR TEK KAREDE
Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.

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